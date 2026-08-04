Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçip Chiron ile kavuşuyor ve duygularını yüzeye taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin sana bakışındaki sıcaklığı bugün her zamankinden net fark ediyorsun ve bu bakış içini ısıtıyor. Ancak aynı kavuşum, “acaba bunu hak ediyor muyum” gibi eski bir tereddüdü de canlandırabilir. Bugün o soruyu bir kenara bırakıp sevilmeye izin vermelisin; kendini sorgulamadan kabul ettiğin ilgi, aranızdaki bağı gerçekten besliyor.

Bekarsan, kimseyi etkileme çabasına girmediğin anlarda çok daha çekici olduğunu göreceksin. Bugün rol yapmadan, olduğun gibi bulunduğun bir ortamda biri seni fark edebilir. Kendini olduğundan farklı göstermek yerine sadece rahat olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…