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Boğa Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

5 Ağustos Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçip Chiron ile kavuşuyor ve duygularını yüzeye taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin sana bakışındaki sıcaklığı bugün her zamankinden net fark ediyorsun ve bu bakış içini ısıtıyor. Ancak aynı kavuşum, “acaba bunu hak ediyor muyum” gibi eski bir tereddüdü de canlandırabilir. Bugün o soruyu bir kenara bırakıp sevilmeye izin vermelisin; kendini sorgulamadan kabul ettiğin ilgi, aranızdaki bağı gerçekten besliyor.

Bekarsan, kimseyi etkileme çabasına girmediğin anlarda çok daha çekici olduğunu göreceksin. Bugün rol yapmadan, olduğun gibi bulunduğun bir ortamda biri seni fark edebilir. Kendini olduğundan farklı göstermek yerine sadece rahat olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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