Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve Chiron ile kavuşarak duygularını yüzeye taşıyor. İş hayatında kendi ritminde, kimseye uymadan çalışmak sana en çok yakışan yol oluyor. Sezgin bugün olağandan güçlü, bu yüzden bir kararda içinden gelen sesi dinlemelisin. Yalnız aynı kavuşum, kendine dair eski bir yetersizlik hissini de canlandırabilir; o sesi büyütmemelisin.

Maddi konularda yarın senin burcunda gerçekleşecek Son Dördün’ün etkisi şimdiden hissediliyor. Aylık harcama düzenini gözden geçirmek için uygun bir gündesin. Küçük bir düzeltme bile bütçende fark yaratacak.

Aşk hayatında kendini olduğun gibi gösterme meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin sana bakışındaki sıcaklığı bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadığın anlarda çok daha çekici olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…