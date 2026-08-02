Sevgili Boğa, bugün Chiron kendi burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, seninle en çok yüzleşeceğin günlerden biri. Belki aynada gördüğün ya da başardığın şeyler sana hiçbir zaman yeterli gelmiyor, hep bir eksik arıyorsun. Oysa kusursuz olmak zorunda değilsin, sevilmeyi hak etmek için bir şey kanıtlaman gerekmiyor. İş hayatında bugün kendine bir mola ver, başarını sadece rakamlarla değil, ne kadar emek verdiğinle de ölç.

Maddi konularda geçmişten gelen bir “yetmez” hissi bugün seni ziyaret edebilir. Belki bir dönem gerçekten zorlandın ve o günün korkusu hâlâ cüzdanına sinmiş durumda. Bugünün seni geçmişten ayırdığını unutma; elindekine minnetle bakmak, eksik olana odaklanmaktan çok daha güçlendirici. Küçük bir birikimi bugün başlatmak, kendine duyduğun güveni tazeleyecek.

Aşk hayatında kendini olduğun gibi göstermeye izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, “acaba yeterince mi seviliyorum” diye içten içe sorduğun bir anı partnerinle paylaşmak, cevabın “elbette” olduğunu duymana vesile olacak. Bekar bir Boğa burcu isen, kendine dair bir eksiklik hissiyle geri çekilmeyi bırak; seni tamamlayacak biri, zaten olduğun haliyle sana bakacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…