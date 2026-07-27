Sevgili Boğa, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin sosyal çevre alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bir ekip ya da bir grup içinde çalışırken bugün empatin ön planda. Kova Dolunayı’nın yaklaşan etkisiyle bir arkadaşlık ya da bir topluluk bağı gündemine geliyor. Katı kurallarla değil, sezgilerinle hareket ettiğinde çevrendekilerle daha iyi anlaşıyorsun. Bugün bir dostundan gelecek destek işini kolaylaştırabilir, o yüzden yardım istemekten çekinmemelisin.

Maddi konularda ortak bir hedef gündeme geliyor. Bir grup ya da arkadaş çevresiyle yürüttüğün bir bütçe konusu bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisi yüzünden ortak paralarda sınırları net tutmalısın. Duygusal davranıp fazla cömert olmaktan bugün kaçınmalısın.

Aşk hayatında dostça bir yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat ve samimi bir zaman aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, uzun süredir tanıdığın bir arkadaşına bugün farklı bir gözle bakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…