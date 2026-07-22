Sevgili Boğa, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin iletişim alanındaki tıkanıklık açılıyor. Son haftalarda gelmeyen cevaplar, ertelenen görüşmeler ve yarım kalan yazışmalar yeniden akmaya başlıyor. İş hayatında beklediğin bir dönüş bugün gelebilir ve bu haber işlerini hızlandırır. Yine de sistem tam olarak toparlanması için birkaç güne ihtiyaç duyduğundan, aceleci bir karar yerine sabırlı olmanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili küçük bir hesap netleşiyor. Bir kardeşine, bir arkadaşına ya da komşuna verdiğin veya onlardan alacağın küçük bir borç bugün konuşulabilir. Bu konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir gün. Büyük yatırımlar için ise henüz erken olduğunu hatırlatmak isterim.

Aşk hayatında sözler yeniden yerini buluyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle son zamanlarda birbirinizi yanlış anlamanıza neden olan konu bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Boğa burcu isen, bir süredir sessizleşen biri yeniden konuşmaya başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…