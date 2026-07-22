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Boğa Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin iletişim alanındaki tıkanıklık açılıyor. Son haftalarda gelmeyen cevaplar, ertelenen görüşmeler ve yarım kalan yazışmalar yeniden akmaya başlıyor. İş hayatında beklediğin bir dönüş bugün gelebilir ve bu haber işlerini hızlandırır. Yine de sistem tam olarak toparlanması için birkaç güne ihtiyaç duyduğundan, aceleci bir karar yerine sabırlı olmanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili küçük bir hesap netleşiyor. Bir kardeşine, bir arkadaşına ya da komşuna verdiğin veya onlardan alacağın küçük bir borç bugün konuşulabilir. Bu konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir gün. Büyük yatırımlar için ise henüz erken olduğunu hatırlatmak isterim.

Aşk hayatında sözler yeniden yerini buluyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle son zamanlarda birbirinizi yanlış anlamanıza neden olan konu bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Boğa burcu isen, bir süredir sessizleşen biri yeniden konuşmaya başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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