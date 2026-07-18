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Boğa Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, iş ortaklıklarında ve yakın çevrende kurduğun ilişkilerde dengeyi ön plana çıkarıyor. Güneş-Ay sekstili zihnini rahatlatırken, Ay-Neptün karşıtlığı bazı konularda net bir cevap bulmanı geciktirebilir; sabırlı olmakta fayda var.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni köklü bir değişim ya da fırsatın kapısını aralıyor; eski bir konunun yeniden değerlendirilmesi işine yarayabilir. Mars-Satürn sekstili disiplinli çalışmanı destekliyor, bu yüzden bugün attığın adımlar kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Aşk hayatında da köklü bir bağ kurma isteği hissediyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aranızdaki güveni derinleştirecek samimi bir konuşma bugün mümkün. Bekar bir Boğa burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle hiç beklemediğin bir yerden gelen ilgi seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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