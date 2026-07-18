Sevgili Boğa, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, iş ortaklıklarında ve yakın çevrende kurduğun ilişkilerde dengeyi ön plana çıkarıyor. Güneş-Ay sekstili zihnini rahatlatırken, Ay-Neptün karşıtlığı bazı konularda net bir cevap bulmanı geciktirebilir; sabırlı olmakta fayda var.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni köklü bir değişim ya da fırsatın kapısını aralıyor; eski bir konunun yeniden değerlendirilmesi işine yarayabilir. Mars-Satürn sekstili disiplinli çalışmanı destekliyor, bu yüzden bugün attığın adımlar kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Aşk hayatında da köklü bir bağ kurma isteği hissediyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aranızdaki güveni derinleştirecek samimi bir konuşma bugün mümkün. Bekar bir Boğa burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle hiç beklemediğin bir yerden gelen ilgi seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…