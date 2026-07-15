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Boğa Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 16 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte düşünce yoğunluğun ve yakın çevrenle olan bağların ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni ticari ortaklıklara veya sözleşmelere imza atmak yerine, birkaç kez düşünsen iyi olur. Geri giden Merkür'ün azizliğine uğramamak adına, bugün iş ortamında kurduğun iletişimde net olmaya çalışmalı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kelimelerini seçerek kullanmalısın.

Maddi olarak iletişim, seyahat veya eğitim kaynaklı planlanmamış harcamalar bütçende geçici bir yoğunluk yaratabilir. Satürn'ün kısıtlayıcı açısı, özellikle yakın çevrenle ya da kardeşlerinle gireceğin maddi konularda bazı pürüzler ve gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Bugün geleceğe yönelik büyük yatırımlar planlamak yerine, harcamalarını dengelemek ve bütçendeki ufak sızıntıları kapatmak adına stratejik hareket etmen çok daha akıllıca olacaktır.

İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinden beklentilerini açıkça konuşmak isteyebilir, ancak retro enerjisi yüzünden eski konuları tekrar masaya yatırma eğilimi gösterebilirsin; kırıcı olmamak adına daha şefkatli bir dil seçmeye özen göstermelisin. Bekar bir Boğa isen eski aşklarından gelebilecek ani bir mesaj ya da bir karşılaşma duygusal dengeni biraz sarsabilir. Yeni bir hikayeye yelken açmadan önce, geçmişin sende bıraktığı izleri gerçekten temize çekip çekmediğini kendine dürüstçe sorman gereken bir gündesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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