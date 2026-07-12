Sevgili Boğa, bugün gökyüzü geçmişte ağırdan aldığın ya da “biraz daha bekleyeyim” dediğin konuların artık netleşmeye başladığını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, verdiğin kararların sonuçlarını önüne getirirken eksik bıraktığın ayrıntıları da fark etmeni sağlayabilir. İş ortamında senden daha önce istenen bir düzenleme, rapor ya da dosya yeniden gündeme gelebilir ve bitmesi talep edilebilir. Titiz çalışman sayesinde fark ettiğin bir hata, hem seni hem de ekibini olası bir problemden kurtarabilir ve takdir toplamana vesile olabilir.

Maddi konularda evle ilgili küçük bir sorun var gibi görünüyor. Mutfak ya da banyoda fark edeceğin bir su kaçağı, tesisat kontrolü veya benzeri bir tamirat masraf oluşturabilir. Ertelemek yerine hızlı hareket etmeye karar verecek ve bu sorundan hemen kurtulmaya çalışacaksın.

Aşk hayatında ilişkisi olan Boğalar, partnerlerinin uzun zamandır dile getirmediği bir beklentiyi öğrenebilir. Yapacağın küçük ama düşünceli bir jest, aranızdaki mesafeyi kapatabilir ve ilişkinize sıcaklık katabilir. Ancak bu jesti yapmak içinden gelmeyecekse bir bitiş enerjisine girişiniz olası görünüyor. Bekar Boğalar ise arkadaş ortamında ya da günlük rutinleri sırasında dikkatlerini çeken biriyle uzun bir sohbet başlatabilir. Bu tanışma ilk anda büyük bir heyecan yaratmasa da zamanla sağlam bir bağa dönüşme potansiyeli taşıyor. O yüzden erken karar vermeden önce bir düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…