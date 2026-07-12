Sevgili Boğa, bugün gökyüzü duygularını içinde tutmanın artık kolay olmayacağını gösteriyor. İlişkisi olan Boğalar, partnerlerinin bugüne kadar dile getirmediği bir beklentiyi öğrenebilir; göstereceğin ilgi ve anlayış ilişkinizi farklı bir noktaya taşıyabileceği gibi, görmezden gelinen sorunlar da net bir karar alınmasına neden olabilir.

Bekar Boğalar için ise arkadaş ortamında başlayacak sıradan bir sohbet beklenenden daha fazla ilgi uyandırabilir. İlk anda büyük bir heyecan hissetmesen bile, karşındaki kişiyi tanımaya zaman vermen güzel bir başlangıcın önünü açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…