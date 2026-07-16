Sevgili Boğa, Ay'ın Başak burcundaki destekleyici konumu, bugün yaratıcı projelerinizde ve entelektüel çalışmalarınızda muazzam bir odaklanma becerisi sağlıyor. Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, üstlendiğiniz görevlerde üstlerinizin güvenini kazanmanıza ve profesyonel kimliğinizi çok daha sağlam temellere oturtmanıza yardım edebilir. Önemli iş yazışmalarında veya sunumlarda yavaş ilerleyen Merkür enerjisi nedeniyle kelimelerinizi seçerken ekstra titiz davranmanız faydalı olacaktır.

Maddi olarak, uzun süredir planladığınız bir eğitim yatırımı veya seyahat bütçesiyle ilgili harcamaları pratik hamlelerle dengede tutabileceğiniz bir gündesiniz. Geleceğe dönük planlarınız için aceleci yatırımlara yönelmek yerine, mevcut bütçe yapınızı korumaya odaklanmalı ve harcama dengenizi sarsmamalısınız. Spekülatif hamlelerden uzak durarak, eldeki finansal gücü riski en düşük alanlarda değerlendirmek uzun vadede sizi çok daha rahat ettirecektir.

İlişkisi olan bir Boğaysanız, partnerinizle birlikte geleceğe yönelik maddi planlar yapmak ve bütçe dengenizi oturtmak adına oldukça verimli, ayakları yere basan fikir alışverişleri gerçekleştirebilirsiniz. Bekar bir Boğa burcu iseniz, uzun süredir ertelediğiniz bir el sanatına, sanatsal bir hobiye ya da yaratıcı bir projeye odaklanarak kendi başınıza son derece kaliteli vakit geçirebilirsiniz; üretken olmanın getirdiği haz, dışarıdan bir onay veya ilgi arayışını tamamen arka plana itecektir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…