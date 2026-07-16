Sevgili Boğa, eğer ilişkin varsa partnerinle birlikte geleceğe yönelik maddi planlar yapmak ve bütçe dengenizi oturtmak adına oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirebilirsin. Durağan Merkür nedeniyle iletişimde inatçı olmaktan kaçınmalı, aranızdaki güveni pekiştirecek yapıcı ve sakin bir dil kullanmaya özen göstermelisin.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir ertelediğin bir el sanatına, sanatsal bir hobiye ya da yaratıcı bir projeye odaklanarak kendi başına son derece kaliteli vakit geçirebilirsin. Üretken olmanın ve bir şeyler ortaya koymanın getirdiği haz, dışarıdan bir onay veya ilgi arayışını tamamen önemsiz kılacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…