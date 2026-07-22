Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kelimeler yeniden yerini buluyor. Merkür senin iletişim alanında geri hareketini tamamlarken, son haftalarda aranızda dolaşan yanlış anlaşılmalar da yavaş yavaş dağılıyor. İlişkin varsa, partnerinle birbirinizi sürekli yanlış anlamanıza neden olan o konu bugün açıklığa kavuşuyor. Aslında ikiniz de aynı şeyi söylüyordunuz ama farklı kelimelerle ifade ettiğiniz için anlaşamıyordunuz. Bugün sabırla dinlediğinde, aslında ne kadar aynı fikirde olduğunuzu göreceksin. Konuşmak bugün en iyi ilacın.

Bekarsan, bir süredir sessizleşen, mesajlarına geç dönen ya da tamamen ortadan kaybolan biri yeniden gündemine girebilir. Bu kişinin geri dönüşü seni sevindirebilir ama acele etme. Neden sessizleştiğini anlamadan yeniden başlamak yerine, biraz gözlemlemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…