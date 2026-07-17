Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında ani bir dalgalanma seni şaşırtabilir. İlişkin varsa, partnerinle beklenmedik bir gerginlik yaşanabilir; ama bu fırtına sandığın kadar büyük değil. Sakinliğini koruyup birkaç saat beklemek, ortalığın kendiliğinden durulmasını sağlayacak. Panikle konuşmak yerine sabretmek bugün senin en büyük gücün.

Bekarsan, hayatına aniden giren biri kalbini hızlandırabilir; o heyecanı bastırma ama tanıma sürecini de atlama. Bugünkü sürpriz, yarının sağlam bir bağına dönüşebilir; yeter ki aceleye getirme. Yavaş ilerlemek, bu kişinin gerçek yüzünü görmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…