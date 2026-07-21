Sevgili Boğa, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin ev ile aile alanını öne çıkarıyor. İş hayatındaki tempon bugün biraz yavaşlıyor, çünkü zihnin daha çok özel hayatınla meşgul. Bu bir tembellik değil, sadece bir öncelik değişimi. Bugün kendini işe zorlamak yerine acil olmayan görevleri yarına bırakabilirsin.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim seni cömertliğe sürüklüyor. Eve dair bir alışveriş, bir tadilat ya da aile için yapılan bir harcama bugün planladığından büyük olabilir. Alışverişe çıkmadan önce bir bütçe belirlemeni öneriyorum. 'Nasıl olsa gerekliydi' cümlesi bugün seni ay sonunda zorlayabilir.

Aşk hayatında güvenlik ve huzur arayışın artıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de çok iyi gelecek. Bekar bir Boğa burcu isen, seni evinde ağırlamak isteyen ya da sana kendi dünyasını açan biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…