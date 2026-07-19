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Boğa Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Merkür karesi bugün iş yazışmalarında ve sözlü anlaşmalarda pürüz çıkarabilir; söylediğini sandığın şey karşı tarafa bambaşka ulaşabilir. Bir e-postayı göndermeden önce baştan sona okumak, bugün seni gereksiz bir düzeltmeden kurtaracak.

Maddi tarafta imza atacağın bir belgenin küçük harflerine dikkat etmelisin. Retro Merkür'ün gölgesinde acele edilen hiçbir kâğıt bugün sağlam değil; imzayı bir gün ertelemek sana hiçbir şey kaybettirmez.

Aşk hayatında da kelimeler tuzak kurabilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bir cümlesini kişisel alma; niyetini sormadan yorum yapmak bugün gereksiz bir tartışma doğurur. Bekar bir Boğa burcu isen, gelen bir mesajın tonunu abartılı yorumlamak yerine olduğu gibi okumakta yarar var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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