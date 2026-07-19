Sevgili Boğa, Ay-Merkür karesi bugün iş yazışmalarında ve sözlü anlaşmalarda pürüz çıkarabilir; söylediğini sandığın şey karşı tarafa bambaşka ulaşabilir. Bir e-postayı göndermeden önce baştan sona okumak, bugün seni gereksiz bir düzeltmeden kurtaracak.

Maddi tarafta imza atacağın bir belgenin küçük harflerine dikkat etmelisin. Retro Merkür'ün gölgesinde acele edilen hiçbir kâğıt bugün sağlam değil; imzayı bir gün ertelemek sana hiçbir şey kaybettirmez.

Aşk hayatında da kelimeler tuzak kurabilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bir cümlesini kişisel alma; niyetini sormadan yorum yapmak bugün gereksiz bir tartışma doğurur. Bekar bir Boğa burcu isen, gelen bir mesajın tonunu abartılı yorumlamak yerine olduğu gibi okumakta yarar var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…