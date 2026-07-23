Sevgili Boğa, Merkür'ün geri hareketi bugün sona eriyor ve Ay senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkasının bütçesiyle yürüyen bir proje, bir sponsorluk ya da bir destek konusu yeniden hareketleniyor. Haftalardır cevap alamadığın bir kurumdan bugün dönüş gelebilir. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki uyumlu açı sayesinde bu süreçte kendini şanslı hissediyorsun. Gelen teklifi incelemek için acele etmene gerek yok, çünkü kapı artık kapanmıyor.

Maddi konularda kredi, taksit, prim ya da ortak hesap gibi başlıklar gündemine giriyor. Askıda kalan bir başvuru bugün olumlu sonuçlanabilir. Ancak Başak burcundaki Venüs, Ay'a zorlayıcı bir açı yapıyor ve seni gereğinden fazla iyimser davranmaya itiyor. Onay gelmeden yeni bir yükümlülüğün altına girmemelisin.

Aşk hayatında derinleşme isteği ağır basıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerin bugün sana daha önce hiç anlatmadığı bir şeyi paylaşabilir. Bu paylaşımı yargılamadan dinlemen, aranızdaki güveni bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana mesafeli görünen birinin aslında ilgisiz olmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…