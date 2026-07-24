Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda durağan konuma geçiyor ve senin arka plana attığın olayları etkiliyor. Kimseye anlatmadığın bir sorumluluğu sessizce taşıyorsun ve bu yük bugün ağırlaşıyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün bir görev seni yoruyor, ancak kimse bunun farkında değil. Yay burcundaki Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana dayanma gücü veriyor. Bugün bu yükü paylaşmak için doğru kişiyi seçmelisin.

Maddi konularda görünmeyen bir gider dikkatini çekiyor. Kimseye söylemediğin bir ödeme, gizlice biriktirdiğin bir borç ya da üstlendiğin bir masraf bugün seni düşündürüyor. Satürn'ün duruşu bu konuyu artık ertelemene izin vermiyor. Tabloyu tek başına taşımak yerine bir plan yapman gerekiyor.

Aşk hayatında sessiz bir yorgunluk var. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine söylemediğin bir kırgınlık içinde birikmiş olabilir. Bugün onu dile getirmen aranızdaki havayı temizleyecek. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir hayal kırıklığı seni yeni bir ilişkiden uzak tutuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…