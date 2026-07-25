Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda geri hareketine başlıyor ve senin arka plan alanını, yani bilinçaltını harekete geçiriyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün bir işi bugün yeniden ele alıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana sabırlı ve planlı çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare yalnızlık hissini artırabilir. Bugün kendini kalabalığa zorlamak yerine sessiz bir köşede çalışmanı öneriyorum.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir gider bugün tekrar gündemine giriyor. Geçmişte hallettiğini sandığın bir ödeme ya da unuttuğun bir borç yeniden karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu artık ertelemene izin vermiyor. Görmezden geldiğin tabloya bugün dürüstçe bakmalısın.

Aşk hayatında içine attığın bir his gün yüzüne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinden istemekten çekindiğin bir ihtiyacın ya da için için beslediğin bir güvensizlik bugün yüzeye vurabilir; Ay ile Venüs üçgeni bunu nazik bir dille söylemene imkân tanıyor ve içindekini paylaştığında sırtındaki görünmez yükün ne kadar ağır olduğunu fark ediyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, dalıp gittiğin bir anda aklına düşen kişi sana bir şey anlatmaya çalışıyor; ancak bu kişinin gerçekten aklında mı olduğunu yoksa yalnızlığının mı konuştuğunu ayırt etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…