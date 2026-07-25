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Boğa Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda geri hareketine başlıyor ve senin arka plan alanını, yani bilinçaltını harekete geçiriyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün bir işi bugün yeniden ele alıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana sabırlı ve planlı çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare yalnızlık hissini artırabilir. Bugün kendini kalabalığa zorlamak yerine sessiz bir köşede çalışmanı öneriyorum.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir gider bugün tekrar gündemine giriyor. Geçmişte hallettiğini sandığın bir ödeme ya da unuttuğun bir borç yeniden karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu artık ertelemene izin vermiyor. Görmezden geldiğin tabloya bugün dürüstçe bakmalısın.

Aşk hayatında içine attığın bir his gün yüzüne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinden istemekten çekindiğin bir ihtiyacın ya da için için beslediğin bir güvensizlik bugün yüzeye vurabilir; Ay ile Venüs üçgeni bunu nazik bir dille söylemene imkân tanıyor ve içindekini paylaştığında sırtındaki görünmez yükün ne kadar ağır olduğunu fark ediyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, dalıp gittiğin bir anda aklına düşen kişi sana bir şey anlatmaya çalışıyor; ancak bu kişinin gerçekten aklında mı olduğunu yoksa yalnızlığının mı konuştuğunu ayırt etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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