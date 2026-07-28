Sevgili Boğa, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay kariyer hayatında güçlü bir sonuçla karşılaşmanı sağlayabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir işin tamamlanması, yöneticilerinden beklediğin geri bildirimin gelmesi ya da daha görünür bir pozisyon için adının geçmesi mümkün. Üstelik bugüne kadar üstlendiğin sorumlulukların karşılığını alman, iş yerindeki konumunu da değiştirebilir. Başarılarının konuşulduğu ve mesleki geleceğin adına önemli bir karar verdiğin bir gün olabilir!

Maddi konularda ise kariyerindeki bu hareketlilik doğrudan kazançlarına yansıyabilir. Maaş artışı, terfiyle birlikte değişecek gelir ya da performansına bağlı bir ödeme gündeme gelebilir. Tam da bu noktada kendi emeğinin değerini küçümsememeli, maddi beklentilerini açıkça ortaya koymalısın. Çünkü bugün daha fazlasını istemek için elinde güçlü nedenler olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, yoğun iş tempon nedeniyle partnerinle arandaki mesafenin arttığını fark edebilirsin. Akşam saatlerinde yapacağınız açık bir konuşma, hem kırgınlıkları giderebilir hem de birbirinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, mesleki bir toplantıda ya da iş nedeniyle bulunduğun resmi bir ortamda dikkatini çeken biriyle karşılaşabilirsin. İlk etapta oldukça ciddi başlayan sohbetin ilerleyen saatlerde kişisel bir yakınlığa dönüşmesi seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…