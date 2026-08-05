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Boğa Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve seni kendinle ilgili bir muhasebeye çağırıyor. İş hayatında artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlığı ya da bir sorumluluğu bırakma zamanı geldi. Akşam Venüs’ün günlük düzen alanına geçmesiyle iş temponda bir yumuşama başlıyor. Bugün her şeyi tek başına taşıma alışkanlığını gözden geçirmelisin.

Maddi konularda bütçende bir sadeleşme gerekiyor. Son Dördün senin burcunda olduğu için bu temizlik doğrudan kişisel harcamalarını ilgilendiriyor. Bir kalemi kesmen bugün gözle görülür bir rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında kendini gösterme meselesi gündeminde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine ne hissettiğini uzun uzun anlatmak yerine küçük bir jestle göstermek bugün daha çok karşılık buluyor. Bekar bir Boğa burcu isen, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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