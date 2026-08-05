Sevgili Boğa, bugün Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve seni kendinle ilgili bir muhasebeye çağırıyor. İş hayatında artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlığı ya da bir sorumluluğu bırakma zamanı geldi. Akşam Venüs’ün günlük düzen alanına geçmesiyle iş temponda bir yumuşama başlıyor. Bugün her şeyi tek başına taşıma alışkanlığını gözden geçirmelisin.

Maddi konularda bütçende bir sadeleşme gerekiyor. Son Dördün senin burcunda olduğu için bu temizlik doğrudan kişisel harcamalarını ilgilendiriyor. Bir kalemi kesmen bugün gözle görülür bir rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında kendini gösterme meselesi gündeminde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine ne hissettiğini uzun uzun anlatmak yerine küçük bir jestle göstermek bugün daha çok karşılık buluyor. Bekar bir Boğa burcu isen, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…