Sevgili Boğa, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin finansal zekanı inanılmaz bir hıza ulaştırıyor. Evde kullanmadığın eşyaları veya kıyafetleri ikinci el uygulamalarına yükleyerek anında nakde çevirebilir, dijital bir pazarlıkta harika bir kâr elde edebilirsin. Parayı konuşmak ve ticari zekanı konuşturmak için mükemmel bir gün.

Küçük gibi görünen bu alım-satım işlemleri veya bütçe planlamaları, sana beklediğinden çok daha büyük bir maddi ferahlık sunacak. Hantal yöntemleri bırakıp, kelimelerin ve dijital dünyanın gücüyle bütçeni toparlaman öz güvenini arşa çıkarıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle birlikte pazar alışverişine çıkmak, internetten ortak bir indirim yakalamak veya ev için kârlı bir alışveriş yapmak size takım ruhunu hissettirecek. Bekar bir Boğa burcu isen, ikinci el bir ürün alırken, dijital bir pazar yerinde veya bir kitapçıda pazarlık yaparken tanışacağın mizah yeteneği yüksek biriyle son derece zekice bir flört başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...