Sevgili Boğa, bugün Güneş Neptün karesi, önüne sunulan cazip bir fırsatın arka planındaki eksiklikleri yakalamanı sağlıyor. Ev kiralamak, yeni bir eşya almak veya bir sözleşme imzalamak üzereyken, küçük puntolarla yazılmış bir detayı fark ederek kendini büyük bir masraftan koruyacaksın. Dikkatli yapın bugün en büyük kalkanın.

Süslü reklamların veya ikna edici sözlerin arkasındaki gerçeği gördüğünde, ne kadar keskin bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyorsun. Kendini güvenceye aldığın bu an, günün geri kalanını büyük bir iç rahatlığıyla geçirmeni sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerinin iyi niyetle de olsa senden sakladığı küçük bir detayı sevgiyle ortaya çıkarıyorsun. Sakın unutma; yargılamadan yapılan bu yüzleşme, aranızdaki güveni sarsılmaz kılacak. Bekar bir Boğa burcu isen karşındaki kişinin anlattığı hikayelerdeki tutarsızlıkları kibarca fark edip sınırlarını çiziyorsun. Kendini korumaya alman, doğru insanlara yer açmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...