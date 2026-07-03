Sevgili Boğa, partnerinle birlikte birbirinizin en karanlık korkularını ve sırlarını şifalandırdığınız muazzam bir gün yaşıyorsunuz. Görmezden gelinen sorunları cesaretle konuşmak, aranızdaki şefkati ve güveni hiçbir dış etkinin yıkamayacağı kadar güçlü bir seviyeye çıkaracak.

Bekar bir Boğa burcu isen, yüzeysel muhabbetler canını sıkıyor ve hatta seni kızdırıyor. Sadece dış görünüşüyle değil, zekasıyla ve ruhsal derinliğiyle seni etkileyen; niyetini açıkça belli etmekten korkmayan cesur bir karakterle mantık sınırlarını aşan tutkulu bir yola çıkıyorsun. Çünkü derin bir aşkı arzu ediyorsun artık! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…