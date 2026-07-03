Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde patlayan Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin güvenliğe ve dinginliğe olan düşkünlüğünü kökünden sarsıyor. Evde huzurla oturmak yerine; içindeki gizemleri çözmek, hayatındaki krizleri masaya yatırmak ve derin bir psikolojik dönüşüm yaşamak için harekete geçiyorsun. Yüzeysel hiçbir şeye tahammülünün kalmadığı, tabuları yıktığın bir uyanış günündesin.

Sakladığın sırları ortaya dökmek, eski eşyaları acımasızca çöpe atmak veya seni yoran finansal bir krizin üzerine korkusuzca gitmek sana müthiş bir güç verecek. Küllerinden yeniden doğma arzun, hayatındaki çürümüş bağları temizleyerek sana sarsılmaz bir irade kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aranızdaki tutku bugün çok daha derin, yoğun ve kışkırtıcı bir seviyeye ulaşıyor. Yüzeydeki sorunları bırakıp ruhunuzun derinliklerinde birleşeceksiniz. Bekar bir Boğa burcu isen, sıradan ve sıkıcı flörtleri bir çırpıda eliyorsun. Gözleriyle ruhunu okuyan, gizemli ve kriz anlarında soğukkanlılığını koruyan sarsıcı biriyle çok yoğun bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…