Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, kariyerin, gelecek hedeflerin ve toplum önündeki duruşunla ilgili seni sarsıcı bir uyanışa davet ediyor. Yıllardır doğru bildiğin bir hedefin veya sırf ailen/çevren onaylıyor diye sürdürdüğün bir yolun aslında senin ruhuna hitap etmediğini fark edebilirsin. Yaşam planlarında radikal bir yıkım ve yeniden inşa süreci başlıyor.

Başarı algını kökten değiştirdiğin bu süreç, başkalarının kurallarına göre yaşamayı reddetmeni sağlıyor. Statü kaybetmekten veya eleştirilmekten korkmadan, içindeki asıl tutkuyu keşfedecek ve adımlarını hiç beklemediğin, çok daha özgün bir yöne kırarak ruhunu özgürleştireceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, ilişkinde kimin daha fazla söz sahibi olduğuyla ilgili gizli bir güç savaşı su yüzüne çıkabilir. Hakimiyet kurmaya çalışmak yerine zayıflıkları paylaşmak şefkati geri getirecek. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte kalbini kırmış, seni değersiz hissettirmiş eski bir aşkın zihnindeki son kırıntılarını da bugün yakıp kül ediyorsun. Özgürlüğe yürüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...