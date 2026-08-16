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Boğa Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senden yavaşlamanı isteyen bir gökyüzü var. Pazartesi Mars ile Neptün arasındaki kare, senin arka plan alanını etkiliyor ve içine attığın yorgunluğu yüzeye çıkarıyor. İlk günlerde kendini zorlamak yerine sakin kalmalısın. Salıdan itibaren Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağın ortaklıklara kayıyor; birine yaslanmak sana iyi geliyor. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise keyif ve yaratıcılık alanın aydınlanıyor, önümüzdeki ay boyunca hayatının tadını çıkarmaya daha çok alan buluyorsun.

Maddi olarak ise haftanın başında kimseye söylemediğin bir kaygı büyüyebilir. Ancak elindeki gerçek tabloya baktığında rahatlayacaksın. Perşembeden sonra ortaklaşa alınacak bir karar gündeminde, şartları açıkça belirlemelisin.

Aşk hayatında karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin ne istediğini sormak bu hafta aranızda büyük fark yaratacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir; geri çekilmek yerine karşılık vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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