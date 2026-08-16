Sevgili Boğa, bu haftaya kimseye söylemediğin bir kaygıyla başlıyorsun; pazartesi Mars-Neptün karesi finansal endişelerini büyütebilir. Ancak bu kaygının çoğu kafanda, elindeki gerçek tabloya baktığında rahatlayacaksın. Hafta ortasından itibaren ortaklaşa alınacak bir karar gündemine giriyor ve biriyle paylaştığın bütçe konuşulabilir. Şartları açıkça belirlemeli, cuma günkü Venüs-Satürn karşıtlığında ise yeni bir yükümlülüğün altına girmemelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…