Sevgili Boğa, bu hafta aşkta suskun bir yerdesin. Pazartesi Mars-Neptün karesi içine attıklarını ağırlaştırıyor ve söylemediklerin seni yoruyor. İlişkin varsa, sessizliğin partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; sadece düşünüyorsun ama o bunu soğukluk sanabilir. Salıdan itibaren Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağın ona kayıyor. Bu hafta ona “sen ne istiyorsun?” diye sorman aranızda beklediğinden büyük bir fark yaratacak. Sen genellikle kendi bildiğin gibi seversin, oysa bazen sevgi karşındakinin diliyle konuşmak demek.

Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bu netlik seni önce şaşırtacak, çünkü sen yavaş ilerlemeye alışkınsın. Ancak cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında biraz temkinli davranmalısın; o gün gelen soğuk bir tepki her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…