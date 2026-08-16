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Boğa Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşkta suskun bir yerdesin. Pazartesi Mars-Neptün karesi içine attıklarını ağırlaştırıyor ve söylemediklerin seni yoruyor. İlişkin varsa, sessizliğin partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; sadece düşünüyorsun ama o bunu soğukluk sanabilir. Salıdan itibaren Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağın ona kayıyor. Bu hafta ona “sen ne istiyorsun?” diye sorman aranızda beklediğinden büyük bir fark yaratacak. Sen genellikle kendi bildiğin gibi seversin, oysa bazen sevgi karşındakinin diliyle konuşmak demek.

Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bu netlik seni önce şaşırtacak, çünkü sen yavaş ilerlemeye alışkınsın. Ancak cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında biraz temkinli davranmalısın; o gün gelen soğuk bir tepki her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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