Sevgili Boğa, partnerinle arandaki gerçekleri masaya yatırmak sancılı olsa da, seni belirsizlikten kurtarıyor. Kırılmayı göze alarak sorduğun net sorular, kendi sınırlarını korumanı ve ne istediğini açıkça belirlemeni sağlayacak.

Bekar bir Boğa burcu isen, bugün maske takan insanlara hiç tahammülün yok. Yalanlarını yakaladığın flörtleri ardında bırakıp, sadece olduğu gibi görünen dürüst profillere şans tanımaya karar veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...