Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Jüpiter'in enerjisi, ilişkide kendini tam anlamıyla bir kraliçe/kral gibi hissetmeni sağlıyor. Partnerinin sadece sana odaklandığı, senin mutluluğunu kendi önceliği haline getirdiği bu özel günde, aşkınızın o taze ve tutkulu ilk günlerine geri dönebilirsiniz. Güzelliğinle onu yeniden büyüleyeceksin.

Ama bekarsan, auranın bu denli parlak olması etrafında adeta bir hayran kitlesi oluşturabilir. Sosyal bir ortamda veya günlük rutininde sadece duruşunla bile birinin kalbine ok gibi saplanabilirsin. Gelen teklifler arasından en zarif ve niyetinden emin olanı seçmek tamamen senin o güzel inisiyatifinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...