Sevgili Boğa, bugün ilişkinde dış dünyaya karşı ortak bir duruş sergilemenin ve 'Biz bir takımız' demenin gururunu yaşıyorsun. Partnerinle baş başa kalmak yerine, onu kendi sosyal çevrenle veya iş arkadaşlarınla tanıştırmak, kalabalıklar içinde aranızdaki sessiz ve güçlü bağı herkese ilan etmek aşkınızı çok özel bir yere taşıyacaktır.

Ama bekarsan, aşkı kuytu köşelerde değil, ışıkların altında ve kalabalık ortamlarda bulacağın bir gündesin. Mesleki bir organizasyonda veya kalabalık bir dost meclisinde, sadece fiziksel olarak değil; statüsüyle, zekasıyla ve insanlara yaklaşımıyla seni etkileyecek vizyoner birine kalbini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...