Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün dönüştürücü gücü, toplum önündeki duruşunu ve yaşam hedeflerini sorgulatıyor. Bugüne kadar sırf güvenli olduğu için katlandığın statüleri, ünvanları veya otorite figürlerini artık elinin tersiyle itme gücünü kendinde buluyorsun. Kendi içsel otoriteni eline almanın ve zincirlerini kırmanın tam vakti.

Hayatında mecburiyet sandığın yükleri omuzlarından bir bir atıyorsun. Seni kısıtlayan, gerçek potansiyelini bastıran her türlü resmi veya toplumsal yapıyla arana kalın duvarlar öreceksin. Dışarıdan bakanlar bu radikal kararlarına şaşırsa da, sen içindeki mutlak gücün uyanışını büyük bir sessizlik ve gururla kutluyorsun.

Peki ya aşk? Beraberliğinde 'Dışarıya karşı nasıl görünüyoruz' kaygısını tamamen yok edip ilişkinin kendi içindeki gerçeğine odaklanmanın tam zamanı. Başkalarının beklentilerini değil, sadece ikinizin mutluluğunu merkeze aldığınızda aranızdaki bağ yenilmez olacaktır. Bekarsan, statü veya ünvan ardına saklanan kişiler yerine, gücünü tamamen kendi içinden alan, otoriter ama ruhu çok derin birine doğru karşı konulmaz bir şekilde çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...