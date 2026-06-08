Sevgili Boğa, bugün ilişkinde ağır ve ciddi meseleleri bir kenara bırakıp partnerinle en yakın iki dost gibi dertleşmenin keyfini çıkarıyorsun. Birlikte arabaya atlayıp anılarınızın olduğu eski ve samimi mekanlara doğru kısa bir yolculuğa çıkmak, aranızdaki tatlı romantizmi harika bir şekilde yeniden canlandıracaktır.

Ama bekarsan, iletişim kurmaktan keyif alacağın zihinsel uyumu arıyorsun. Sana çok şaşalı vaatlerde bulunanları değil; ses tonuyla ruhunu dinlendiren, kitaplardan, filmlerden veya nostaljiden bahsedebileceğin empati yeteneği yüksek kişiyle aranda çok samimi, arkadaşlıkla başlayan bir aşk filizlenebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...