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Boğa Burcu right-white
9 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Haziran Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ellerin, kolların ve omuzların gökyüzünün şifalı enerjisiyle rahatlıyor. Eğer masa başında çok çalışıyorsan, bugün omuzlarında hissettiğin tatlı gevşeme, zihnindeki kaygıların da yok olduğunun fiziksel bir kanıtı olacaktır.

Bu güzel enerjiyi desteklemek adına temiz havada kısa yürüyüşler yapmalısın. Bedenini yoran zararlı alışkanlıklardan sıyrılıp bol oksijen almak hücrelerini yeniler. Ancak herhangi bir solunum veya yorgunluk hassasiyetin varsa, sorunlar kronikleşmeden bir uzmana başvurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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