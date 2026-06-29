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Boğa Burcu right-white
30 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Haziran Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür retrosunun başlaması solunum yollarındaki hücresel oksijenlenme ritmine ve sinir sisteminin elektriksel iletim ağına ince bir yavaşlama enerjisi gönderiyor. İletişim evinde başlayan bu gerileme, zihinsel yorgunluklara bağlı olarak nefes alışverişlerinde sığlaşmalara veya omuz bölgendeki kaslarda ufak hassasiyetlere neden olabilir.

Hücrelerine giden oksijen miktarını artırmak ve sinir ağını dinlendirmek için açık havada, telaşsız yürüyüşler yapmak harika bir şifa kaynağıdır. Temiz havayı diyaframına doldurmak, bedenindeki elektriksel karmaşayı yatıştırarak sana muazzam bir içsel sükunet ve berrak bir zihin kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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