Anket Zamanı: Bu Yaz Hangi Şarkı Dillerden Düşmemeli?
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Karpuz kabuğu denize düşer düşmez bizim de dilimize bir şarkı düşecek ve dillerden düşmeyecek!
Bu yazın şarkısını beraber seçelim mi? Sıcacık aylarda dillerden düşmeyecek olan o şarkıyı hemen seç!
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Bu yaz dillerden düşmeyecek o şarkıyı seç bakalım!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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