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Anket Zamanı: Bu Yaz Hangi Şarkı Dillerden Düşmemeli?

etiket Anket Zamanı: Bu Yaz Hangi Şarkı Dillerden Düşmemeli?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 22:01
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Karpuz kabuğu denize düşer düşmez bizim de dilimize bir şarkı düşecek ve dillerden düşmeyecek!

Bu yazın şarkısını beraber seçelim mi? Sıcacık aylarda dillerden düşmeyecek olan o şarkıyı hemen seç!

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Bu yaz dillerden düşmeyecek o şarkıyı seç bakalım!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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