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Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde Son 24 Saatte 100’e Yakın Deprem Meydana Geldi

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde Son 24 Saatte 100’e Yakın Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 23:16
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AFAD, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saat 20.42’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. İlçede depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD’ın son deprem verilerine göre, Pınarbaşı’nda son 24 saatte büyüğü 3,9, en küçüğü 1,1 olmak üzere toplam 27 deprem meydana geldi.

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan deprem fırtınası devam ediyor.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan deprem fırtınası devam ediyor.
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Pınarbaşı’nda 3,9 büyüklüğündeki deprem, dün akşam saat 20.42’de meydana gelmişti. İlk depremin ardından en küçüğü 1,1, en büyüğü ise 3,9 olan 100’e yakın deprem yaşandı.

İlçede sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında toplam 27 deprem kayıt altına alındı.

Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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