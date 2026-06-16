2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, bugün Dünya Kupası’nda 5 maç oynanacak.

Irak ile Norveç maçı Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak. Son şampiyon Arjantin ise 04.00’te Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Kupada sabaha karşı ise Avusturya-Ürdün maçı oynanacak.

Dünya Kupası’nın favorilerinden Portekiz ile İngiltere ise akşam saatlerinde sahne alacak. Portekiz, Türkiye saatiyle 20.00’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Günün son maçında ise İngiltere, saat 23.00’te Hırvatistan ile oynayacak.