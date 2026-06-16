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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2026 - 00:16
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasına kısa süre kalırken, Dünya Kupası’nda bugün son şampiyon Arjantin sahneye çıkıyor. Ayrıca favorilerden İngiltere ve Portekiz de ilk maçlarını oynayacak.

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak? Hangi gruplarda liderlik yarışı verilecek?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
23 Saat
:
17 Dakika
:
49 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Son şampiyon Messi’li Arjantin ilk kez sahne alacak.

Son şampiyon Messi’li Arjantin ilk kez sahne alacak.

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, bugün Dünya Kupası’nda 5 maç oynanacak.

Irak ile Norveç maçı Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak. Son şampiyon Arjantin ise 04.00’te Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Kupada sabaha karşı ise Avusturya-Ürdün maçı oynanacak.

Dünya Kupası’nın favorilerinden Portekiz ile İngiltere ise akşam saatlerinde sahne alacak. Portekiz, Türkiye saatiyle 20.00’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Günün son maçında ise İngiltere, saat 23.00’te Hırvatistan ile oynayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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