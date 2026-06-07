Sevgili Boğa, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği şefkatli enerjiyle başlayarak aşk hayatında iletişim kanallarını ardına kadar açıyorsun. Sadece fiziksel değil, kelimelerin iyileştirici gücüyle ruhunu doyuran derin bağlar kurmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Anlaşılma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle uzun süredir konuşulmayan tatlı hayalleri masaya döküp sohbetin keyfini çıkararak beraberliğinizi sarsılmaz bir hale getiriyorsun. Paylaşılan bu zihinsel uyum aşkını taçlandırıyor. Bekarsan, sadece dış görünüşe değil, tamamen zekasına ve sözlerindeki merhamete inandığın şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Sana zihinsel huzur vadeden, anlayışlı ve dürüst bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…