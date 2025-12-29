Sevgili Boğa, bugün bir süredir üzerinde düşündüğün bir finansal planlama ya da uzun vadeli bir hedefin, artık gün yüzüne çıkmak için sabırsızlandığını fark edeceksin. Merkür'ün Satürn'le kurduğu kare, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin, 'Eğer şimdi değilse, ne zaman?' diye düşündüğün bir konuyu gündeme getiriyor. Bu, belki de harcamaların, yatırımların veya emeğinin karşılığı hakkında önemli bir farkındalık yaşamanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada, biraz yavaş ilerleyen ama sonuçları sağlam ve kalıcı olan bir gün seni bekliyor. Sakın unutma; sabırsızlık, bugün senin en büyük düşmanın. Çünkü bugünün enerjisi, istikrar ve sabır üzerine kurulu. Belki de küçük bir düzenleme ya da sistem değişikliği ile hem maddi hem manevi anlamda iş hayatında gücüne güç katabilirsin. Bu, senin için büyük bir dönüşüm olabilir, belki de hayatının geri kalanında sana yön verecek bir karar almanın tam zamanıdır. İşte tam da bu yüzden, bugünü kendi lehine çevirmek için sabırlı olman gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…