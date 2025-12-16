Kadınların Ters Köşe Yaparak Şaşırttığı "Sülaleye Bir Doktor Lazımdı" Akımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Birçok kişi, kariyer yolunu belirlerken ailelerinin beklentilerini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, çoğu zaman kişilerin gerçekten sevmedikleri, keyif almadıkları mesleklerde çalışmalarına neden oluyor. Kendi istek ve arzularından ziyade, aile baskısı ve beklentileri doğrultusunda seçim yapmak, kişinin iş hayatında mutsuz ve tatminsiz olmasına yol açıyor haliyle. Bu durum, hem bireyin kendi yaşam kalitesini düşürüyor, hem de iş verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Sosyal medyada bu kalıbı kıran kadınlar bir akım başlattı. Test köşe videolarıyla şaşırtan kadınların 'Bana ne sülaleden' akımı beğeni topladı.