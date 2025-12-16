onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kadınların Ters Köşe Yaparak Şaşırttığı "Sülaleye Bir Doktor Lazımdı" Akımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Kadınların Ters Köşe Yaparak Şaşırttığı "Sülaleye Bir Doktor Lazımdı" Akımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 13:27

İçerik Devam Ediyor

Birçok kişi, kariyer yolunu belirlerken ailelerinin beklentilerini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, çoğu zaman kişilerin gerçekten sevmedikleri, keyif almadıkları mesleklerde çalışmalarına neden oluyor. Kendi istek ve arzularından ziyade, aile baskısı ve beklentileri doğrultusunda seçim yapmak, kişinin iş hayatında mutsuz ve tatminsiz olmasına yol açıyor haliyle. Bu durum, hem bireyin kendi yaşam kalitesini düşürüyor, hem de iş verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Sosyal medyada bu kalıbı kıran kadınlar bir akım başlattı. Test köşe videolarıyla şaşırtan kadınların 'Bana ne sülaleden' akımı beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Sülaleye bir doktor lazımdı. Bana ne sülaladen"

"Sülaleye bir doktor lazımdı. Bana ne sülaladen"

Ailelerinin beklentilerinin aksine tutukularının peşinden giden kadınlar yaptıkları meslekleri paylaştı. Günümüzde pek çok kişi ya ailelerinin beklentileriyle ya da geçim kaygısıyla sevmedikleri işleri yapıyor. Başlatılan bu akım da pek çok kişiye kendi mesleğini ve isteklerini sorgulattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın