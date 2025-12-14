Tarih Yok Ediliyor: Kars'ta 10 Bin Yıllık Resimler Üzeri Kazınarak Tahrip Edilmiş

Bildiğiniz üzere dünyanın her yerinde tarihi ve doğal güzellikleri tahrip etmeyi marifet sanan vandallar var. Pek çok tarihi yapının üzerine isimler yazıldığını görebiliyoruz. Tarihi ve arkeolojik eserlerin tahrip edilmesi, geri döndürülemez bir durum haliyle. On binlerce yıllık geçmişi günümüze taşıyan bu eserler, atalarımızın yaşam biçimlerini ve sanatını gösteren paha biçilmez kaynaklar. Fakat bunların değeri hala anlaşılmış değil.

Fotoğrafçı Onur Benli, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli (Qelege) Köyü'ndeki kayalık alanda bulunan ve tarihi 10 bin yıla kadar uzanan çizimlerin tahrip edildiğini fark etti. Çizimlerin önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.