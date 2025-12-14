onedio
Tarih Yok Ediliyor: Kars'ta 10 Bin Yıllık Resimler Üzeri Kazınarak Tahrip Edilmiş

Tarih Yok Ediliyor: Kars'ta 10 Bin Yıllık Resimler Üzeri Kazınarak Tahrip Edilmiş

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2025 - 12:09 Son Güncelleme: 14.12.2025 - 12:48

Bildiğiniz üzere dünyanın her yerinde tarihi ve doğal güzellikleri tahrip etmeyi marifet sanan vandallar var. Pek çok tarihi yapının üzerine isimler yazıldığını görebiliyoruz. Tarihi ve arkeolojik eserlerin tahrip edilmesi, geri döndürülemez bir durum haliyle. On binlerce yıllık geçmişi günümüze taşıyan bu eserler, atalarımızın yaşam biçimlerini ve sanatını gösteren paha biçilmez kaynaklar. Fakat bunların değeri hala anlaşılmış değil. 

Fotoğrafçı Onur Benli, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli (Qelege) Köyü'ndeki kayalık alanda bulunan ve tarihi 10 bin yıla kadar uzanan çizimlerin tahrip edildiğini fark etti. Çizimlerin önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSM0v9ZiB-e/
Buradan izleyebilirsiniz;

Bu çizimler hangi döneme ait?

Bu çizimler hangi döneme ait?

10 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaya üstü resimleri (petroglifler),  Paleolitik/Mezolitik döneme aitti. Bu çizimler Doğu Anadolu'nun en eski sanat ve yaşam izlerini taşıyordu. Çizimlerin ana konusu genellikle avcılık sahneleri, yaban keçisi, geyik ve büyükbaş hayvanlar gibi bölgenin ekosistemini yansıtan hayvan figürleriydi. Şimdi ise üzeri kazınarak yok edilmiş.

twitter.com
twitter.com

houseof

Avci toplayıcılık yapan Neandertal ataları bile utanır bunu yapandan

KumdanKum

İnsanlığın 10 bin yıl sonra geldiği ahlaki çöküşün kanıtı...günümüzü insanlığı medeniyetli,mağaralığı cahillik ve medeniyetsizlikle bağdaştırırken bir kez da... Devamını Gör

sinan kemal

Din tüccarları, palavraları ortaya çıkmasın diye tarihi tahrip ediyor.