Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Merkür'ün Yay burcuna girişini izliyoruz. Bu durum, ortaklıkların, borçların ve yatırımların üzerinde belirgin bir hareketlilik başlatıyor. Belki de bir süredir beklenen bir kredi başvurusu ya da mirasla ilgili bir dava süreci bu dönemde hız kazanabilir.

Özellikle finansal ortaklıklarında bütçe konuşmalarını daha geniş bir perspektiften ele almanın zamanı geldi. Ancak bu iyimserliği korurken dürüstlükten sapmaman gerektiğini unutma. İş birliği yaptığın kişilerle arandaki ilişkinin şeffaf olması, bu dönemde her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Eğer vergi, sigorta ya da komisyonla ilgili işlerin varsa, yıl bitmeden onları da halletmek isteyebilirsin. Bu süreçte, belki de unuttuğun bir para ya da gizli kalmış bir finansal bilgi açığa çıkabilir ve yüzünü güldürebilir. Borçlarını yapılandırmak ya da yeni bir yatırım fonuna girmek için araştırmalar yapmaya başlayabilirsin. Tabii büyük bir finansal karar almadan evvel, risklerin tümünü detaylıca incelemeyi unutma! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…