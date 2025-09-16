onedio
Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlarda Atılmış Akla Gelince Güldüren Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2025 - 22:30

Her gün gelen yeni özellikler, site politikaları derken ismi X olan Twitter'ı özlemeyen kişi çok azdır desek yeridir. İş öyle bir boyuta varmış durumdaki nostaljik tweetleri paylaşan hesaplar takipçilerine takipçi katmaya devam ediyor. Çok bilinen tweetler elbette çoğumuzun aklında ama bir de kenarda köşede kalanlar var ki  hepsine göz atmanız gerekiyor.

Şöyle bir göz atalım...

Tabii efsane diyaloglar da mevcut.

Devam edelim...

👇

👇

👇

👇
👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
👇

👇

Geleceğin klasiğiyle kapatalım...

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
