Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlarda Atılmış Akla Gelince Güldüren Paylaşımlar

Her gün gelen yeni özellikler, site politikaları derken ismi X olan Twitter'ı özlemeyen kişi çok azdır desek yeridir. İş öyle bir boyuta varmış durumdaki nostaljik tweetleri paylaşan hesaplar takipçilerine takipçi katmaya devam ediyor. Çok bilinen tweetler elbette çoğumuzun aklında ama bir de kenarda köşede kalanlar var ki hepsine göz atmanız gerekiyor.