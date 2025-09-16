X'te Başlayan "Header" Akımına Katılıp Seçtikleri Fotoğraflarla Gülümseten Kullanıcılar
Sosyal medyada başlayan akımlar kısa sürede platformlar arasında yayılabiliyor. X'te başlayan bir akımın daha sonra Instagram'a da sıçradığını görebiliyorsunuz. Fakat bu kez X'te başlayan akımı sadece X'te görebileceğiz. Neden mi?
Kullanıcılar, profillerindeki 'header' kısımlarına koymak istedikleri fotoğrafları paylaşarak 'Bu fotoğrafı header için nasıl ayarlayabiliriz?' dedi. Sonrasında da 'tamam hallettik' diyerek diğer kullanıcılarına headerlarında birer sürpriz bıraktılar.
Bakalım bu akıma hangi örnekler geldi?
İlk olarak Houston Rockets'dan geldi bu paylaşım!
İşte Alperen Şengün için seçilen o fotoğraf;
Ardından Galatasaray'ın resmi hesabı da bu akıma katıldı.
Bakalım nasıl halletmişler?
Bir örnek daha Galatasaray taraftarından.
👇🏻
Tabii işin goygoyuna vuranlar da yok değil.
😂😂😂
Acaba ne geliyor?
👇🏻
Sizce ne gelecek?
👇🏻
👇🏻
Ben aynı fotoğrafı görüyorum, siz?
Peki ya bundan sonra?
"Gürültülü insanlar"
