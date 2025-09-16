onedio
X'te Başlayan "Header" Akımına Katılıp Seçtikleri Fotoğraflarla Gülümseten Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 12:58

Sosyal medyada başlayan akımlar kısa sürede platformlar arasında yayılabiliyor. X'te başlayan bir akımın daha sonra Instagram'a da sıçradığını görebiliyorsunuz. Fakat bu kez X'te başlayan akımı sadece X'te görebileceğiz. Neden mi?

Kullanıcılar, profillerindeki 'header' kısımlarına koymak istedikleri fotoğrafları paylaşarak 'Bu fotoğrafı header için nasıl ayarlayabiliriz?' dedi. Sonrasında da 'tamam hallettik' diyerek diğer kullanıcılarına headerlarında birer sürpriz bıraktılar.

Bakalım bu akıma hangi örnekler geldi?

İlk olarak Houston Rockets'dan geldi bu paylaşım!

twitter.com

İşte Alperen Şengün için seçilen o fotoğraf;

Ardından Galatasaray'ın resmi hesabı da bu akıma katıldı.

twitter.com

Bakalım nasıl halletmişler?

Bir örnek daha Galatasaray taraftarından.

twitter.com
👇🏻

Tabii işin goygoyuna vuranlar da yok değil.

twitter.com

😂😂😂

Acaba ne geliyor?

twitter.com

👇🏻

Sizce ne gelecek?

twitter.com

👇🏻

👇🏻

twitter.com

Ben aynı fotoğrafı görüyorum, siz?

Peki ya bundan sonra?

twitter.com
"Gürültülü insanlar"

Birileri de çoktan sıkıldı bile...

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
