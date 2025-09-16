onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Anne Titizliğinden Uykusu Ağır Komşuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anne Titizliğinden Uykusu Ağır Komşuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2025 - 18:14

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Böyle komşusu olan var mı?

Böyle komşusu olan var mı?
twitter.com

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Zamanla alışılır.

Zamanla alışılır.
twitter.com

Daha yağsız bir yağlama görülmedi.

Daha yağsız bir yağlama görülmedi.
twitter.com

Gayet mantıklı!

Gayet mantıklı!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Büyük bir operasyon...

Büyük bir operasyon...
twitter.com

İçeride biraz çözülsün.

İçeride biraz çözülsün.
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın