Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak Ufkumuzu Genişleten Kişiler
Twitter'ın adı değişti, logosu değişti ama değişmeyen birkaç şeyden biri de ilginç bilgi verme akımı oldu. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' paylaşımlarına kısa aralıklarla binlerce yanıt geliyor. İlginç bilgileri yüz binlerce kişi öğreniyor.
Bir klasik olarak sorumuza bakalım.
Şimdi de yanıtlar;
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
