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A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı? ABİ Dizisi Bitti mi, Finalde Neler Yaşandı?

A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı? ABİ Dizisi Bitti mi, Finalde Neler Yaşandı?

Afra Saraçoğlu
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 14:47
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ., ekran macerasını tamamladı. İlk sezonunda güçlü reytinglere ulaşan dizide Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla başlayan değişim, ikinci sezonda kadronun neredeyse baştan kurulmasına kadar uzandı. Ancak yapılan değişiklikler beklenen sonucu vermedi. Peki A.B.İ. dizisi final mi yaptı? Neden final yaptı?

İşte detaylar!

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A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı?

A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı?

A.B.İ.'nin final kararında en önemli etken ikinci sezondaki reyting sonuçları oldu. İlk sezonunda Total'de 11'in üzerinde reyting gören dizi, ikinci sezona 8 Eylül'de 19. bölümle başladı ancak aynı başarıyı sürdüremedi.

22 Eylül'de yayınlanan 21. bölüm Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de ise 2,42 reytingle 7. sırada yer aldı. Dizi o hafta bir önceki bölüme göre yükseliş yaşasa da salı akşamı rakipleri karşısında istenen seviyeye ulaşamadı. Final kararının da bu reyting sonuçlarının ardından geldiği aktarıldı.

Yani A.B.İ.'nin ekran macerasının sona ermesindeki temel neden, ikinci sezonda beklenen izleyici ilgisinin yakalanamaması oldu.

A.B.İ. Kaçıncı Bölümde Final Yaptı?

A.B.İ. Kaçıncı Bölümde Final Yaptı?

A.B.İ., 23. bölümüyle final yaptı. Dizinin ilk sezonu 18 bölüm sürdü. 8 Eylül'de başlayan ikinci sezon ise yalnızca 5 bölüm devam etti ve 6 Ekim'de yayınlanan 23. bölümle sona erdi.

Böylece ikinci sezonunun henüz başında final kararı alınan yapımlardan biri olan A.B.İ., yeni sezonda yalnızca birkaç bölüm ekranlarda kalabildi.

Afra Saraçoğlu A.B.İ.'den Neden Ayrıldı?

Afra Saraçoğlu A.B.İ.'den Neden Ayrıldı?

A.B.İ.'nin ikinci sezonunda en büyük değişikliklerden biri Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılması oldu. Saraçoğlu, ilk sezonun sonunda Çağla karakterine veda etti. Oyuncu ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, “Karakterimin hikayesi bitti” diyerek diziden ayrıldığını ve anlaşmasının zaten bir sezonluk olduğunu söyledi.

Ancak daha sonra Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bir kulis bilgisi gündeme geldi. Buna göre Saraçoğlu'nun, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki 23 yıllık yaş farkı nedeniyle gelen eleştirilerden etkilendiği ve rolüne son verilmesini kendisinin istediği öne sürüldü. Bu iddia oyuncunun kendi açıklamasıyla doğrulanmış değil. Dolayısıyla ayrılığın kesin nedeni olarak değil, kulis bilgisi olarak değerlendirmek gerekiyor.

A.B.İ.'nin İkinci Sezonunda Neler Değişti?

A.B.İ.'nin İkinci Sezonunda Neler Değişti?

Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından dizinin kadrosunda büyük bir değişikliğe gidildi. Bergüzar Korel'in dahil olmasıyla birlikte Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden partner oldu. Yönetmen koltuğuna da Yağız Alp Akaydın geçti ve hikayenin kadrosu büyük ölçüde yenilendi.

Aslında bu değişiklik oldukça iddialıydı. Ancak yeni sezonun reytingleri, yapımın ilk sezonundaki seviyeye yaklaşamadı. Böylece kadrodaki büyük değişim de A.B.İ.'nin ekran ömrünü uzatmaya yetmedi.

A.B.İ. Final Bölümünde Ne Oldu?

A.B.İ. Final Bölümünde Ne Oldu?

A.B.İ.'nin 23. bölümü dizinin final bölümü olarak yayınlandı. Böylece Doğan'ın hikayesi, Hancıoğlu ailesi ve Saruhan arasındaki hesaplaşma son kez ekrana taşındı.

Bir önceki bölümde Leyla, Saruhan'ın evlilik teklifini kabul etmiş, Doğan ise gerçeğin peşine düşmüştü. Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken final bölümünde bu soru netlik kazandı: Doğan ölmemişti, yaşıyordu.

atv'nin paylaştığı bölüm özetine göre Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması Hancıoğlu ailesini yeniden bir araya getirdi. Doğan, ailesini güvence altına almak ve kaybettiklerini geri almak için harekete geçti.

Öte yandan Saruhan'ın öfkesi giderek büyüdü, Leyla ise sakladığı sırlarla boğuştu. Rüya büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Saruhan kendisine kurulan oyunu fark etti.

Geçmişin sırları açığa çıktıkça Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açıldı. Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardı. Final bölümünde aşk, aile ve intikam son kez iç içe geçti.

Dizinin final bölümü de reyting açısından beklenen yükselişi getirmedi. A.B.İ., veda bölümünde AB grubunda 15. sıraya kadar gerileyerek ekran macerasını tamamladı.

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A.B.İ. Devam Edecek Mi?

A.B.İ. Devam Edecek Mi?

Hayır. A.B.İ. dizisi 6 Ekim 2026'da yayınlanan 23. bölümüyle final yaptı. Dolayısıyla dizinin yeni bir sezonla ekrana dönmesi beklenmiyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aranın ardından televizyona dönüşüyle dikkat çeken A.B.İ., ilk sezonundaki güçlü başlangıcına rağmen ikinci sezonda aynı ilgiyi koruyamadı ve toplam 23 bölümün ardından ekranlara veda etti.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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