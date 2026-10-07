A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı? ABİ Dizisi Bitti mi, Finalde Neler Yaşandı?
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ., ekran macerasını tamamladı. İlk sezonunda güçlü reytinglere ulaşan dizide Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla başlayan değişim, ikinci sezonda kadronun neredeyse baştan kurulmasına kadar uzandı. Ancak yapılan değişiklikler beklenen sonucu vermedi. Peki A.B.İ. dizisi final mi yaptı? Neden final yaptı?
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A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı?
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A.B.İ. Kaçıncı Bölümde Final Yaptı?
Afra Saraçoğlu A.B.İ.'den Neden Ayrıldı?
A.B.İ.'nin İkinci Sezonunda Neler Değişti?
A.B.İ. Final Bölümünde Ne Oldu?
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A.B.İ. Devam Edecek Mi?
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