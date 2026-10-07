A.B.İ. Dizisi Neden Final Yaptı? ABİ Dizisi Bitti mi, Finalde Neler Yaşandı?

A.B.İ.'nin final kararında en önemli etken ikinci sezondaki reyting sonuçları oldu. İlk sezonunda Total'de 11'in üzerinde reyting gören dizi, ikinci sezona 8 Eylül'de 19. bölümle başladı ancak aynı başarıyı sürdüremedi.

22 Eylül'de yayınlanan 21. bölüm Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de ise 2,42 reytingle 7. sırada yer aldı. Dizi o hafta bir önceki bölüme göre yükseliş yaşasa da salı akşamı rakipleri karşısında istenen seviyeye ulaşamadı. Final kararının da bu reyting sonuçlarının ardından geldiği aktarıldı.

Yani A.B.İ.'nin ekran macerasının sona ermesindeki temel neden, ikinci sezonda beklenen izleyici ilgisinin yakalanamaması oldu.