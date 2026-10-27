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Yaşam
Binlerce Koyun ve Keçi Madrid'in Sokaklarına Salındı: 600 Yıllık Gelenek

Binlerce Koyun ve Keçi Madrid'in Sokaklarına Salındı: 600 Yıllık Gelenek

İspanya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:09
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Pazar sabahı İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik durdu, sokaklar kuzu sesleriyle doldu. Tarihi binaların arasından 1.250 koyun ve 160 keçi, çobanların eşliğinde ağır ağır ilerledi. Bu manzaranın sebebi, her yıl düzenlenen Trashumancia Festivali'ydi. Şehir merkezinden geçen 1.410 hayvan, 600 yılı aşkın bir geleneği yeniden yaşattı.

İşte detaylar. 

Euronews

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1.400 Koyun ve Keçi Şehrin Kalbinden Geçti

1.400 Koyun ve Keçi Şehrin Kalbinden Geçti

33. Trashumancia Festivali, 25 Ekim Pazar günü düzenlendi. Festivale bu yıl Castellana, Rubia de El Molar ve Entrefina ırklarından 1.250 koyun ile Guisandera ve Guadarrama ırklarından 160 keçi katıldı.

Sürü, şehrin büyük parkı Casa de Campo'dan yola çıktı. Puente del Rey köprüsünü geçen hayvanlar, Calle Mayor ve Plaza Mayor gibi Madrid'in en ünlü noktalarından geçerek yeniden Casa de Campo'ya döndü. Sokakları dolduran kalabalık, bu sıra dışı geçit törenini telefonlarıyla kaydetti.

Çobanlar 608 Yıllık Geçiş Ücretini Ödedi

Çobanlar 608 Yıllık Geçiş Ücretini Ödedi

Festivalin en ilginç anı, Plaza de la Villa'da yaşanan sembolik ödeme töreniydi. Çobanlar, 1418'de imzalanan bir anlaşmaya dayanan geleneğe uyarak sürüleriyle şehirden geçebilmek için belediye yetkililerine her bin hayvan başına 50 maravedí ödedi. Maravedí, Orta Çağ İspanyası'nda kullanılan eski bir para birimiydi.

Söz konusu anlaşma, çobanların hayvanlarını Madrid topraklarından geçirebilmesine ilişkin kuralları düzenliyordu. Madrid'deki festival ise ilk kez 1994'te düzenlendi ve o günden bu yana her sonbahar tekrarlanıyor.

Bu Yıl Rota Değişti

Bu Yıl Rota Değişti

Sürü önceki yıllarda Puerta del Sol ve Cibeles'ten geçiyordu. Ancak bu yıl güzergah değiştirildi. Konut krizini protesto eden eylemcilerin haftalardır Puerta del Sol'da kurduğu kamp nedeniyle hayvanlar Sol'a ve Cibeles'e uğramadı. Ödeme töreni de bu yüzden belediye binası yerine Plaza de la Villa'da gerçekleştirildi.

Festival 2024'te ise koyunları etkileyen mavi dil hastalığı nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl Madrid, sürüyü yeniden sokaklarında ağırladı.

Bir Gelenekten Çok Daha Fazlası!

Trashumancia, sürülerin yaz ve kış meraları arasında mevsimlik olarak göç ettirilmesi anlamına geliyor. Festival yalnızca bir gösteri değil, bu geleneksel yaşam biçimine ve hayvanların asırlardır kullandığı göç yollarına dikkat çekmeyi de amaçlıyor. İspanya'daki hayvan geçiş yollarının toplam uzunluğu yaklaşık 125 bin kilometreyi buluyor.

Organizatörlere göre yaygın otlatma, doğanın korunmasına da katkı sağlıyor. Otlayan hayvanlar, yanıcı çalıları ve bitki örtüsünü azaltarak orman yangını riskinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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