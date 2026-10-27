Binlerce Koyun ve Keçi Madrid'in Sokaklarına Salındı: 600 Yıllık Gelenek
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Pazar sabahı İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik durdu, sokaklar kuzu sesleriyle doldu. Tarihi binaların arasından 1.250 koyun ve 160 keçi, çobanların eşliğinde ağır ağır ilerledi. Bu manzaranın sebebi, her yıl düzenlenen Trashumancia Festivali'ydi. Şehir merkezinden geçen 1.410 hayvan, 600 yılı aşkın bir geleneği yeniden yaşattı.
İşte detaylar.
1.400 Koyun ve Keçi Şehrin Kalbinden Geçti
Çobanlar 608 Yıllık Geçiş Ücretini Ödedi
Bu Yıl Rota Değişti
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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