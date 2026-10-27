Binlerce Koyun ve Keçi Madrid'in Sokaklarına Salındı: 600 Yıllık Gelenek

Festivalin en ilginç anı, Plaza de la Villa'da yaşanan sembolik ödeme töreniydi. Çobanlar, 1418'de imzalanan bir anlaşmaya dayanan geleneğe uyarak sürüleriyle şehirden geçebilmek için belediye yetkililerine her bin hayvan başına 50 maravedí ödedi. Maravedí, Orta Çağ İspanyası'nda kullanılan eski bir para birimiydi.

Söz konusu anlaşma, çobanların hayvanlarını Madrid topraklarından geçirebilmesine ilişkin kuralları düzenliyordu. Madrid'deki festival ise ilk kez 1994'te düzenlendi ve o günden bu yana her sonbahar tekrarlanıyor.