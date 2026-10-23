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Şeker Çekilişinden Kanada'da Ada Kazandı: 21 Yıl Sonra Satışa Çıkardı, İşte Fiyatı

Şeker Çekilişinden Kanada'da Ada Kazandı: 21 Yıl Sonra Satışa Çıkardı, İşte Fiyatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:11
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Şeker paketlerinden çıkan çıkartmalarla katılınan bir çekiliş, bir insanın hayatına kocaman bir ada sokabilir mi? Almanya'da yaşayan Matthias Roß için cevap 'Evet'! 2005'te Haribo'nun düzenlediği kampanyada Kanada'da özel bir ada kazanan 44 yaşındaki Roß, 21 yıl sonra adasını satışa çıkardı. 

İşte detaylar. 

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2005'te Haribo Çekilişiyle Kazandı

2005'te Haribo Çekilişiyle Kazandı

Haribo, Nisan 2005'te 'Haribo Island' adını verdiği bir kampanya başlattı. Büyük ödül Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde özel bir adaydı. Ödülün içinde ahşap bir ev, adaya ilk uçuş, olta takımlarıyla birlikte bir kano ve ilk erzak için Haribo'nun ünlü altın ayıcıkları da vardı.

Kampanya için şeker paketlerinde kullanılmak üzere 15 milyon tanıtım çıkartması planlandı. Şanslı isim ise Bavyera'nın Kahl am Main kasabasından Matthias Roß oldu. Adayı ona, o dönem Haribo'nun reklam yüzü olan ünlü sunucu Thomas Gottschalk teslim etti. Roß'un anlattığına göre Gottschalk bir ATV ile geldi, Roß da arkasına atladı ve ikili daha sonra tekneyle adaya geçti.

Adada Neler Var?

Adada Neler Var?

Back Lake Islands adı verilen ada, Nova Scotia'nın Shelburne bölgesindeki bir gölün ortasında yer alıyor. Yaklaşık 6,5 hektarlık adaya kıyıdan kısa bir tekne yolculuğuyla ulaşılıyor. Teslim edildiğinde neredeyse yalnızca ağaçlardan ibaret olan adaya sonradan iki yatak odalı, tek banyolu bir kütük ev yapıldı.

Satışa adanın yanında bir kulübe, iki küçük tekne, bir iskele, bir jeneratör ve komşu bataklık alanı da dahil. Elektrik güneş panellerinden sağlanıyor, su gölden pompayla çekiliyor. Adada kompost tuvalet de bulunuyor.

Neden Satıyor?

Neden Satıyor?

Yıllar boyunca adayla en çok Roß'un anne ve babası ilgilendi. İkili, her yıl birkaç ayını adada geçirdi. Ama artık yaşları ilerledi ve yaklaşık 10 saat süren yolculuğu eskisi kadar kolay yapamıyorlar.

Masraflar da az değil. Ada için her yıl yaklaşık 2.500 euro emlak vergisi ödeniyor. Uçak bileti ve kiralık araba da eklenince Roß'un deyimiyle her ziyaret 'oldukça pahalı bir tatile' dönüşüyor. Roß ayrıca dünyanın başka yerlerini de keşfetmek istediğini söylüyor.

Fiyatı 348 Bin Kanada Doları

Ada, özel adalar konusunda uzmanlaşmış Hamburg merkezli emlak firması Vladi Private Islands aracılığıyla satışa çıkarıldı. İstenen fiyat 348 bin Kanada doları, yani yaklaşık 220 bin euro.

İlanda adaya 'Günlük hayattan kaçıp kendi özel ada cennetinize sığının' sözleriyle davet var. Ada, Shelburne'deki market ve hizmetlere de yaklaşık 30 dakika uzaklıkta.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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