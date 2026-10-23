Şeker Çekilişinden Kanada'da Ada Kazandı: 21 Yıl Sonra Satışa Çıkardı, İşte Fiyatı
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Şeker paketlerinden çıkan çıkartmalarla katılınan bir çekiliş, bir insanın hayatına kocaman bir ada sokabilir mi? Almanya'da yaşayan Matthias Roß için cevap 'Evet'! 2005'te Haribo'nun düzenlediği kampanyada Kanada'da özel bir ada kazanan 44 yaşındaki Roß, 21 yıl sonra adasını satışa çıkardı.
İşte detaylar.
2005'te Haribo Çekilişiyle Kazandı
Adada Neler Var?
Neden Satıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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