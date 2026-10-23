Şeker Çekilişinden Kanada'da Ada Kazandı: 21 Yıl Sonra Satışa Çıkardı, İşte Fiyatı

Yıllar boyunca adayla en çok Roß'un anne ve babası ilgilendi. İkili, her yıl birkaç ayını adada geçirdi. Ama artık yaşları ilerledi ve yaklaşık 10 saat süren yolculuğu eskisi kadar kolay yapamıyorlar.

Masraflar da az değil. Ada için her yıl yaklaşık 2.500 euro emlak vergisi ödeniyor. Uçak bileti ve kiralık araba da eklenince Roß'un deyimiyle her ziyaret 'oldukça pahalı bir tatile' dönüşüyor. Roß ayrıca dünyanın başka yerlerini de keşfetmek istediğini söylüyor.

Fiyatı 348 Bin Kanada Doları

Ada, özel adalar konusunda uzmanlaşmış Hamburg merkezli emlak firması Vladi Private Islands aracılığıyla satışa çıkarıldı. İstenen fiyat 348 bin Kanada doları, yani yaklaşık 220 bin euro.

İlanda adaya 'Günlük hayattan kaçıp kendi özel ada cennetinize sığının' sözleriyle davet var. Ada, Shelburne'deki market ve hizmetlere de yaklaşık 30 dakika uzaklıkta.